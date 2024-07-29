Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета

Вилаят Мамед оглу Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.