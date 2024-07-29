https://news.day.az/officialchronicle/1678174.html Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета - Распоряжение
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета - Распоряжение
Вилаят Мамед оглу Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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