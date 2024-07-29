Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о Службе государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу утверждено "Положение о Службе государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана".

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.