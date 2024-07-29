https://news.day.az/officialchronicle/1678183.html Утверждено "Положение о Службе государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана" - Указ
Утверждено "Положение о Службе государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана" - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о Службе государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу утверждено "Положение о Службе государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана".
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.
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