Увеличены доходы и расходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Азербайджана

Внесены изменения в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ в связи с этим подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Доходы и расходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год увеличены с 2 811 428 292 манатов до 2 850 308 292 манатов.