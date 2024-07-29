https://news.day.az/officialchronicle/1678186.html Увеличены доходы и расходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Азербайджана - Указ
Увеличены доходы и расходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Азербайджана - Указ
Внесены изменения в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ в связи с этим подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Доходы и расходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год увеличены с 2 811 428 292 манатов до 2 850 308 292 манатов.
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