В Азербайджане создан Совет судебной экспертизы.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях совершенствования государственного управления и регулирования в сфере судебной экспертизы (далее - соответствующая сфера), обеспечения соответствия деятельности судебной экспертизы международным стандартам, а также разработки единых стандартов в соответствующей сфере и стимулирования их применения, укрепления кадрового потенциала создать действующий на консультативной основе Совет судебной экспертизы (далее - Совет) в следующем составе:

председатель Совета

министр юстиции Азербайджанской Республики

члены Совета:

заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

заместитель министра обороны Азербайджанской Республики

заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики

заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

заместитель председателя Верховного суда Азербайджанской Республики

заместитель генерального прокурора Азербайджанской Республики

заместитель председателя Президиума Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.

2.Совету:

2.1.подготовить предложения по следующим вопросам и в шестимесячный срок представить их Президенту Азербайджанской Республики:

2.1.1.предложения по проекту концепции развития соответствующей сферы;

2.1.2.предложения по созданию единой информационной системы для электронизации деятельности государственных органов (структур) в соответствующей сфере, формирования общей базы данных и знаний и обеспечения доступности использования данной базы и достижения других подобных целей;

2.1.3.предложения на основе анализа возможностей расширения круга деятельности государственных органов (структур) в соответствующей сфере;

2.1.4.предложения по определению единых стандартов для отдельных видов экспертиз;

2.1.5.предложения на основе анализа возможностей открытия специальных образовательных программ (специальностей) в соответствующей сфере, а также координирования деятельности высших учебных заведений с деятельностью судебной экспертизы;

2.1.6.предложения по стимулированию деятельности частной экспертизы;

2.1.7.предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы;

2.2.в месячный срок утвердить порядок работы, касающийся своей деятельности;

2.3.привлечь к своей деятельности независимых экспертов и специалистов, а также научные учреждения (организации).

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

3.1.на основе предложений Совета принять меры для предусмотрения в проектах государственного бюджета на соответствующие годы необходимых финансовых средств для развития соответствующей сферы и обеспечения осуществления действующими в соответствующей сфере государственными органами (структурами) своей деятельности в соответствии с современными стандартами;

3.2.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.