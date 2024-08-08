https://news.day.az/officialchronicle/1680546.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием Гашимом Магометовым серебряной медали на Олимпиаде - ФОТО - ВИДЕО
"Искренне поздравляю обладателя серебряной медали на Летних Олимпийских играх в Париже, тхэквондиста Гашима Магометова! Спасибо за упорный труд, за силу воли и стремление к победе!Желаю нашему спортсмену крепкого здоровья и новых
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием Гашимом Магометовым серебряной медали на Олимпиаде - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием Гашимом Магометовым серебряной медали на Летних Олимпийских играх в Париже.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Искренне поздравляю обладателя серебряной медали на Летних Олимпийских играх в Париже, тхэквондиста Гашима Магометова! Спасибо за упорный труд, за силу воли и стремление к победе!Желаю нашему спортсмену крепкого здоровья и новых
достижений!"
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