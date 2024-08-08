Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием Гашимом Магометовым серебряной медали на Олимпиаде

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием Гашимом Магометовым серебряной медали на Летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Искренне поздравляю обладателя серебряной медали на Летних Олимпийских играх в Париже, тхэквондиста Гашима Магометова! Спасибо за упорный труд, за силу воли и стремление к победе!Желаю нашему спортсмену крепкого здоровья и новых

достижений!"