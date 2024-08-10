Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Эквадора

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Эквадор Даниэлю Нобоа Асине по случаю национального праздника Эквадора - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Эквадор.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Эквадором будут еще больше расширяться, наше сотрудничество в многосторонних институтах продолжится и впредь.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.