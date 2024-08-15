Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Конго

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо по случаю национального праздника Конго - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

По случаю национального праздника - Дня независимости Республики Конго от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице Ваш народ, передаю наилучшие пожелания.

Сегодня динамика развития азербайджано-конголезских отношений вызывает удовлетворение. Ваш визит в Азербайджан в апреле придал новый импульс отношениям дружбы и сотрудничества между нашими странами. В то же время недавний визит назначенного президента COP29 в Конго является наглядным примером партнерства наших стран в сфере борьбы с изменением климата.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Конго в русле дружбы в интересах наших народов, продолжения нашего плодотворного сотрудничества в многосторонних форматах, в том числе в рамках COP29, которая будет организована в Баку.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, народу Конго - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме.