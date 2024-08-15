Президент Ильхам Алиев: Динамика развития азербайджано-конголезских отношений вызывает удовлетворение

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил Президенту Дени Сассу-Нгессо поздравительное послание по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Конго.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сердечно поздравив Президента Дени Сассу-Нгессо и в его лице народ Конго, глава государства передал наилучшие пожелания от своего имени и от имени народа Азербайджана.

В послании также отмечается: "Сегодня динамика развития азербайджано-конголезских отношений вызывает удовлетворение. Ваш визит в Азербайджан в апреле придал новый импульс отношениям дружбы и сотрудничества между нашими странами. В то же время недавний визит назначенного президента COP29 в Конго является наглядным примером партнерства наших стран в сфере борьбы с изменением климата.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Конго в русле дружбы в интересах наших народов, продолжения нашего плодотворного сотрудничества в многосторонних форматах, в том числе в рамках COP29, которая будет организована в Баку".

Президент Азербайджана в столь знаменательный день пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а народу Конго - постоянного благополучия и процветания.