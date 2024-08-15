Утвержден Меморандум в сфере транспорта между Азербайджаном и Китаем

Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики "О развитии Транскаспийских международных транспортных маршрутов для железнодорожного экспресса Китай-Европа"", который был подписал 1 июля 2024 года в городах Баку и Пекин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, указанного в части 1 настоящего указа, министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики поручено обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики надлежит направить уведомление правительству Китайской Народной Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.