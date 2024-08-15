https://news.day.az/officialchronicle/1682141.html В Азербайджане расширен список госорганов, осуществляющих аудиовизуальное наземное вещание - Указ
В Азербайджане расширен список госорганов, осуществляющих аудиовизуальное наземное вещание - Указ
В Азербайджане расширен список государственных органов (учреждений), осуществляющих аудиовизуальное наземное вещание.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно указу, в список были добавлены следующие учреждения:
- Закрытое акционерное общество "Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики" - телерадиовещатель "Нахчыван ТВ";
- Закрытое акционерное общество "Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики " - радиовещатель "Радио Нахчыван".
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