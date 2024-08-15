В Азербайджане расширен список госорганов, осуществляющих аудиовизуальное наземное вещание

В Азербайджане расширен список государственных органов (учреждений), осуществляющих аудиовизуальное наземное вещание.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, в список были добавлены следующие учреждения:

- Закрытое акционерное общество "Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики" - телерадиовещатель "Нахчыван ТВ";

- Закрытое акционерное общество "Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики " - радиовещатель "Радио Нахчыван".