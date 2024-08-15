Увеличено число заместителей министра экологии и природных ресурсов Азербайджана

В министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана создан пост первого заместителя министра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.