https://news.day.az/officialchronicle/1682142.html Увеличено число заместителей министра экологии и природных ресурсов Азербайджана - Указ
Увеличено число заместителей министра экологии и природных ресурсов Азербайджана - Указ
В министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана создан пост первого заместителя министра.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
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