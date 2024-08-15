Расширены полномочия министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в "Положение о министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики"".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу главы государства, в перечень задач министерства добавлены следующие полномочия:

- участвовать в организации дорожного движения и пешеходно-дорожной инфраструктуры через подведомственное учреждение, а также совместно с соответствующими органами обеспечивать регулирование транспортных потоков;

- обеспечивать контроль за соблюдением требований к парковке транспортных средств на парковочных местах на административной территории города Баку;

- обеспечивать предоставление отзывов проектам детальных планов, разрабатываемых в рамках планировки территорий населенных пунктов или территориальных участков, с точки зрения обеспечения требований, связанных с перевозкой людей и грузов (включая перевозки транспортными средствами общего пользования, осуществляющими перевозки на близкие расстояния), в том числе с гибкостью передвижения людей (пешком и транспортом);

- обеспечивать предоставление отзывов на проекты по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и восстановлению автомобильных дорог, автовокзалов (автостанций), подземных переходов, выходов метро, велосипедных дорожек с учетом пропускной способности дороги и показателей соответствия территории дорожно-транспортной инфраструктуре.