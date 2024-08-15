Агентство наземного транспорта Азербайджана будет определять места для стоянки такси - Указ
Указом Президента Ильхама Алиева были внесены изменения в "Устав Азербайджанского агентства наземного транспорта".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, в порядок направлений деятельности агентства добавлено участие в организации дорожного движения и пешеходно-дорожной инфраструктуры, а также обеспечение совместно с соответствующими органами регулирования транспортных потоков.
В то же время были увеличены и определены новые нижеприведенные задачи агентства:
- определение мест расположения остановочных пунктов для автомобильного транспорта, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки на административной территории города Баку, их установка и обеспечение управления;
- определение и управление местами для стоянки легковых автомобилей такси на основе линий разметки.
С полным тестом изменений, внесенных указом главы государства, можно ознакомиться по ссылке.
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