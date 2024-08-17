Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Индонезии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Индонезии Джоко Видодо по случаю национального праздника Республики Индонезия - Дня независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице Вашему дружественному народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Индонезия.
Азербайджан придает большое значение всестороннему развитию отношений с Индонезией. Сформировавшиеся между нашими странами дружественные отношения открыли благоприятные возможности для сотрудничества по ряду направлений. Успешное применение модели ASAN xidmət в Вашей стране и наше активное сотрудничество в этой сфере вызывают удовлетворение.
Верю, что азербайджано-индонезийские связи, совместная деятельность в двустороннем порядке и многосторонних форматах, в том числе наше сотрудничество в рамках COP29, которая будет организована в Баку, будут и впредь успешно продолжаться в интересах наших дружественных народов.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Индонезии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме главы государства.
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