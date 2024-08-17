Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение всестороннему развитию отношений с Индонезией

Азербайджан придает большое значение всестороннему развитию отношений с Индонезией.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева направленном Президенту Индонезии Джоко Видодо по случаю национального праздника Республики Индонезия - Дня независимости.

"Азербайджан придает большое значение всестороннему развитию отношений с Индонезией. Сформировавшиеся между нашими странами дружественные отношения открыли благоприятные возможности для сотрудничества по ряду направлений. Успешное применение модели ASAN xidmət в Вашей стране и наше активное сотрудничество в этой сфере вызывают удовлетворение.

Верю, что азербайджано-индонезийские связи, совместная деятельность в двустороннем порядке и многосторонних форматах, в том числе наше сотрудничество в рамках COP29, которая будет организована в Баку, будут и впредь успешно продолжаться в интересах наших дружественных народов", - говорится в письме.