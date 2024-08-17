https://news.day.az/officialchronicle/1682468.html Военнослужащим ГПС Азербайджана присвоено высшее воинское звание "генерал-майор" - Распоряжение
Военнослужащим ГПС Азербайджана присвоено высшее воинское звание "генерал-майор" - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высшего воинского звания "генерал-майор" военнослужащим Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить высшее воинское звание "генерал-майор" следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:
полковнику Бахману Рза оглу Бабаеву
полковнику Эйюбу Вели оглу Мамедову
полковнику Насибу Таир оглу Мирзоеву",- говорится в распоряжении главы государства.
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