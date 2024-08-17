Военнослужащим ГПС Азербайджана присвоено высшее воинское звание "генерал-майор"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высшего воинского звания "генерал-майор" военнослужащим Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Присвоить высшее воинское звание "генерал-майор" следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:

полковнику Бахману Рза оглу Бабаеву

полковнику Эйюбу Вели оглу Мамедову

полковнику Насибу Таир оглу Мирзоеву",- говорится в распоряжении главы государства.