Президент Ильхам Алиев наградил ряд военнослужащих ГПС Азербайджана

Группа военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана награждена за отличие в обеспечении охраны государственной границы, защите и сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики и при выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, 2 человека награждены орденом "Рашадат" 3-й степени, один человек - орденом "За службу Отечеству" 2-й степени, 4 человека - орденом "За службу Отечеству" 3-й степени, 9 человек - медалью "За Отчизну", 6 человек - медалью "За отвагу", 99 человек - медалью "За военные заслуги".

Другим распоряжением главы государства полковнику Бахману Рза оглу Бабаеву, полковнику Эйюбу Вели оглу Мамедову, полковнику Насибу Таир оглу Мирзоеву присвоено высшее воинское звание "генерал-майор".