Президент Ильхам Алиев утвердил подписанные между Азербайджаном и Пакистаном документы.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства подписал указ "Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в сфере туризма".

Кроме того, Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении следующих документов:

- Об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области минеральных ресурсов и геологии",

- Об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и министерством информационных технологий и телекоммуникаций Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области информационных и коммуникационных технологий",

- Об утверждении "Меморандума о сотрудничестве между министерством юстиции Азербайджанской Республики и министерством права и юстиции Исламской Республики Пакистан":

- Об утверждении "Соглашения о научном и технологическом сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан".