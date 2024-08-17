Президент Ильхам Алиев утвердил подписанные между Азербайджаном и Пакистаном документы - Указ
Президент Ильхам Алиев утвердил подписанные между Азербайджаном и Пакистаном документы.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства подписал указ "Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в сфере туризма".
Кроме того, Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении следующих документов:
- Об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области минеральных ресурсов и геологии",
- Об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и министерством информационных технологий и телекоммуникаций Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области информационных и коммуникационных технологий",
- Об утверждении "Меморандума о сотрудничестве между министерством юстиции Азербайджанской Республики и министерством права и юстиции Исламской Республики Пакистан":
- Об утверждении "Соглашения о научном и технологическом сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан".
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