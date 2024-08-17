В Азербайджане юридическим лицам предоставлено право на закупку военной техники.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Так, в указ "О мерах по совершенствованию выдачи лицензий на некоторые виды предпринимательской деятельности в Азербайджанской Республике" добавлена часть 3-1.

Согласно документу, закупка военной техники боевого назначения, оружия и боеприпасов на территории Азербайджана осуществляется только министерством обороны и другими государственными органами, в которых предусмотрена военная служба, а также юридическими лицами, получившими лицензию на соответствующие виды деятельности в целях завершения производства и ремонта продукции оборонного назначения или на которые не распространяется требование о получении лицензии.

Информация о договорах купли-продажи на территории страны военной техники боевого назначения, военного оружия и боеприпасов этими органами и юридическими лицами в течение месяца с момента заключения этих договоров должна быть передана министерству оборонной промышленности Азербайджана.