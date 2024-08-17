В Азербайджане импорт товаров оборонного назначения освобожден от налогов и таможенных пошлин.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С внесенным изменением в закон "О таможенном тарифе" импорт технологий, оборудования, комплектующих, материалов и сырья лицами, осуществляющими деятельность по проектированию, производству, реализации, ремонту и техническому обслуживанию изделий оборонного назначения (военной техники боевого назначения, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, их комплектующих), на основании подтверджающего документа, органа (учреждения), определяемого в этих целях соответствующим органом исполнительной власти освобожден от таможенной пошлины.

Кроме того, с внесенным изменением в Налоговый кодекс продажа, ремонт и техническое обслуживание изделий оборонного назначения, произведенных вышеупомянутыми лицами, освобождены от налогов.