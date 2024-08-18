Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поужинали с Владимиром Путиным у себя дома

18 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поужинали у себя дома с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, находящимся с государственным визитом в нашей стране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется