https://news.day.az/officialchronicle/1682695.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поужинали с Владимиром Путиным у себя дома
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поужинали с Владимиром Путиным у себя дома
18 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поужинали у себя дома с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, находящимся с государственным визитом в нашей стране.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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