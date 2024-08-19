https://news.day.az/officialchronicle/1682791.html Состоялась церемония официальной встречи Президента России Владимира Путина - ФОТО - ВИДЕО
Состоялась церемония официальной встречи Президента России Владимира Путина - ФОТО - ВИДЕО
19 августа состоялась церемония официальной встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина, находящегося с государственным визитом в Азербайджанской Республике.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента России был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента России Владимира Путина.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту России.
Прозвучали государственные гимны Российской Федерации и Азербайджанской Республики.
Почетный караул прошел перед главами государств.
Президенты сделали совместное фото.
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