Состоялась церемония официальной встречи Президента России Владимира Путина

19 августа состоялась церемония официальной встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина, находящегося с государственным визитом в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента России был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента России Владимира Путина.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту России.

Прозвучали государственные гимны Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

Почетный караул прошел перед главами государств.

Президенты сделали совместное фото.