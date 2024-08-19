https://news.day.az/officialchronicle/1682792.html Началась встреча Президентов Азербайджана и России в узком составе - ФОТО
Началась встреча Президентов Азербайджана и России в узком составе - ФОТО
19 августа началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в узком составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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