Началась встреча Президентов Азербайджана и России в узком составе

19 августа началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в узком составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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