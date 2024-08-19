Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очень удовлетворен уровнем взаимодействия с Россией

Мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 августа на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в узком составе.

"Хотел бы отметить, что мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами. Подписанная нами в феврале 2022 года Декларация о союзническом взаимодействии успешно выполняется, и в политической сфере, и в экономической сфере мы видим очень позитивную динамику, хорошие цифры. И, конечно, сотрудничаем и в энергетике, и в транспорте, особое внимание уделяем гуманитарному сотрудничеству, но и во многих других сферах", - сказал глава государства.