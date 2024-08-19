https://news.day.az/officialchronicle/1682802.html Президент Ильхам Алиев: Уверен, что визит Президента РФ Владимира Путина будет полезным для двусторонних отношений
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что визит Президента РФ Владимира Путина будет полезным для двусторонних отношений
Уверен, что визит Президента РФ Владимира Путина будет полезным для двусторонних отношений.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 19 августа на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в узком составе.
"Сегодня подробно еще раз пройдемся по повестке дня. Уверен, что визит будет и приятным для Вас, и полезным для наших отношений", - заявил Президент Азербайджана на встрече с российским коллегой в узком составе.
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