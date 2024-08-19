https://news.day.az/officialchronicle/1682819.html Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Россией - это отношения между друзьями, соседями и союзниками
Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Россией - это отношения между друзьями, соседями и союзниками
Отношения между Азербайджаном и Россией - это отношения между друзьями, соседями и союзниками.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 19 августа на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе.
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