Президент Ильхам Алиев: Азербайджан настроен на укрепление взаимодействия с Россией по всем направлениям

Государственный визит Президента России Владимира Путина в Азербайджан имеет исключительную важность для двусторонних отношений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в расширенном составе с участием делегаций.

"Мы с Вами сегодня уже обменялись мнениями и выразили удовлетворение тем, как развиваются отношения между нашими странами - отношения между друзьями, соседями и союзниками. По всем направлениям мы видим позитивную динамику. Состав наших делегаций тоже очень иллюстративно говорит сам за себя. То есть тем для обсуждения и взаимодействия действительно много, и сфера нашей взаимной деятельности расширяется из года в год. Мы настроены на укрепление нашего взаимодействия по всем направлениям, и уверен, что Ваш визит будет очередным важным шагом в деле сближения наших стран и народов", - отметил глава государства.