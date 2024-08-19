Состоялась церемония обмена подписанными документами между Азербайджаном и Россией

19 августа в Баку с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Россией.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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