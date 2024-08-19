https://news.day.az/officialchronicle/1682827.html Состоялась церемония обмена подписанными документами между Азербайджаном и Россией
Состоялась церемония обмена подписанными документами между Азербайджаном и Россией
19 августа в Баку с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Россией.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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