Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин приняли совместное заявление

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Российской Федерации Владимир Путин приняли совместное заявление глав государств.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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