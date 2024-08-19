https://news.day.az/officialchronicle/1682838.html Президент Ильхам Алиев: Принятые в ходе визита документы подтверждают дружественный и союзнический характер отношений России и Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Принятые в ходе визита документы подтверждают дружественный и союзнический характер отношений России и Азербайджана
Принятые в ходе визита документы подтверждают дружественный и союзнический характер отношений России и Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Владимиром Путиным.
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