Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия действуют как союзники, друзья, близкие партнеры и соседи

Азербайджан и Россия действуют как союзники, друзья, близкие партнеры и соседи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава государства отметил, что государственный визит Президента Владимира Путина в Азербайджан носит особый характер.

"Наши встречи на высшем уровне носят регулярный характер. В этом году мы дважды встречались - один раз в Москве, один раз на полях международного мероприятия. Но, конечно же, формат и характер государственного визита - это особый случай, если можно так сказать, и говорит о высоком уровне межгосударственных отношений. Принятые сегодня документы, включая, в первую очередь, Совместную декларацию президентов, еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений. Положения Декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана в феврале 2022 года, успешно реализуются. Наши страны действуют как союзники, как друзья, как близкие партнеры и соседи", - подчеркнул Президент.