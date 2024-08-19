Президент Ильхам Алиев отметил исторический характер государственного визита Владимира Путина в Азербайджан

Президент Ильхам Алиев отметил исторический характер нынешнего государственного визита Президента России Владимира Путина в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Без сомнения, этот визит носит исторический характер и внесет свой важный вклад в дело укрепления дружественных и союзнических отношений между нашими странами", - отметил глава государства.