Президенты Азербайджана и России обсудили экологическую ситуацию на Каспии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что обсудил с российским коллегой экологическую ситуацию на Каспии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Мы обменялись мнениями по вопросу, который беспокоит обе стороны, а именно - это экологическая ситуация на Каспии, его катастрофическое обмеление. <...> Мы договорились совместными усилиями проанализировать и наметить пути как в двустороннем формате, так и в пятистороннем с тем, чтобы предотвратить возможную экологическую катастрофу", - сказал Президент.

Глава государства выразил благодарность Владимиру Путину и российской стороне в целом за поддержку кандидатуры Азербайджана в качестве места проведения климатической конференции СОР29. "Поддержка России была исключительно важна, и мы сейчас работаем, в том числе и в двустороннем формате, над вопросами, связанными с подготовкой к этой климатической конференции", - добавил Президент Ильхам Алиев.