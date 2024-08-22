https://news.day.az/officialchronicle/1683411.html Награждены военнослужащие Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджана - Распоряжение
Награждены военнослужащие Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджана - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики медалью "За военные заслуги".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, военнослужащие Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики награждены медалью "За военные заслуги" за отличие при исполнении служебных обязанностей.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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