Награждены военнослужащие Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики медалью "За военные заслуги".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, военнослужащие Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики награждены медалью "За военные заслуги" за отличие при исполнении служебных обязанностей.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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