https://news.day.az/officialchronicle/1683461.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Узбекистан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Узбекистан
22 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Республику Узбекистан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встречали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.
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