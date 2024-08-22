Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Узбекистан

22 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Республику Узбекистан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встречали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

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