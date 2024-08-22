https://news.day.az/officialchronicle/1683468.html Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева возложили цветы к барельефу общенационального лидера Гейдара Алиева в Ташкенте
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева возложили цветы к барельефу общенационального лидера Гейдара Алиева в Ташкенте
22 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева возложили цветы к барельефу общенационального лидера на площади Гейдара Алиева в Ташкенте.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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