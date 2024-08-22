Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Монумент Независимости в Ташкенте

22 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Монумент независимости в Ташкенте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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