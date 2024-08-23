https://news.day.az/officialchronicle/1683599.html В Ташкенте состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева
В Ташкенте состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева
23 августа в государственной резиденции "Куксарой" в Ташкенте состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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