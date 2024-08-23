В Ташкенте состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева

23 августа в государственной резиденции "Куксарой" в Ташкенте состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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