https://news.day.az/officialchronicle/1683648.html Состоялась церемония подписания азербайджано-узбекских документов - ФОТО
Состоялась церемония подписания азербайджано-узбекских документов - ФОТО
23 августа в Ташкенте с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялась церемония подписания азербайджано-узбекских документов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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