Президент Ильхам Алиев: Создание предприятия легкой промышленности в Ханкенди - это символ братства и дружбы народов Азербайджана и Узбекистана

Создание предприятия легкой промышленности в Ханкенди - это символ братства и дружбы народов Азербайджана и Узбекистана.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы совместно с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

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