https://news.day.az/officialchronicle/1683662.html Президент Ильхам Алиев: Создание предприятия легкой промышленности в Ханкенди - это символ братства и дружбы народов Азербайджана и Узбекистана
Президент Ильхам Алиев: Создание предприятия легкой промышленности в Ханкенди - это символ братства и дружбы народов Азербайджана и Узбекистана
Создание предприятия легкой промышленности в Ханкенди - это символ братства и дружбы народов Азербайджана и Узбекистана.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы совместно с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
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