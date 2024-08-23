Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы стали официально союзниками с Узбекистаном

Азербайджан и Узбекистан сегодня стали официально союзниками.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

"Сегодня мы стали официально союзниками. Это на самом деле, соглашусь, исторический момент. Договор о союзнических отношениях - это высший международный документ, который могут подписать две страны. И сегодня в Ташкенте мы на самом деле пишем новую, даже не главу, а книгу наших отношений. <...> Сегодня два братских народа, два независимых, мощных, суверенных, достойных государства стали официальными союзниками. Это важнейший внешнеполитический шаг, который будет определять на все последующие годы и наши отношения, и во многом региональную политику", - подчеркнул глава государства.