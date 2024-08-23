https://news.day.az/officialchronicle/1683673.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиеёва с представителями деловых кругов обеих стран - ФОТО
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиеёва с представителями деловых кругов обеих стран - ФОТО
23 августа в Ташкенте состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с представителями деловых кругов двух стран.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре