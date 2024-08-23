https://news.day.az/officialchronicle/1683680.html Первая леди Мехрибан Алиева встретилась в Ташкенте с Первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой
Первая леди Мехрибан Алиева встретилась в Ташкенте с Первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой
Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 23 августа в Ташкенте встретилась с Первой леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёевой
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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