Первая леди Мехрибан Алиева встретилась в Ташкенте с Первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой

Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 23 августа в Ташкенте встретилась с Первой леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёевой

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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