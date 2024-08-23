https://news.day.az/officialchronicle/1683683.html Президент Ильхам Алиев заявил о необходимости увеличивать капитал Азербайджано-Узбекского инвестиционного фонда
Президент Ильхам Алиев заявил о необходимости увеличивать капитал Азербайджано-Узбекского инвестиционного фонда
Азербайджану и Узбекистану надо увеличивать капитал совместного инвестиционного фонда.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.
"Будем увеличивать для двусторонней повестки и для выхода с инвестициями в третьи страны. Мы как братья, как союзники идем уверенно, достойно, плечом к плечу и будем также идти вперед", - отметил глава государства.
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