Президент Ильхам Алиев заявил о необходимости увеличивать капитал Азербайджано-Узбекского инвестиционного фонда

Азербайджану и Узбекистану надо увеличивать капитал совместного инвестиционного фонда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

"Будем увеличивать для двусторонней повестки и для выхода с инвестициями в третьи страны. Мы как братья, как союзники идем уверенно, достойно, плечом к плечу и будем также идти вперед", - отметил глава государства.