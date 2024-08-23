Первая леди Мехрибан Алиева и Первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева ознакомились со школой "Мехрли" в Ташкенте

23 августа первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и первая леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёева ознакомились со школой "Мехрли" в Ташкенте.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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