https://news.day.az/officialchronicle/1683724.html Первая леди Мехрибан Алиева и Первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева ознакомились со школой "Мехрли" в Ташкенте
Первая леди Мехрибан Алиева и Первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева ознакомились со школой "Мехрли" в Ташкенте
23 августа первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и первая леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёева ознакомились со школой "Мехрли" в Ташкенте.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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