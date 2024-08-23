https://news.day.az/officialchronicle/1683775.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева присутствовали на совместном гала-концерте мастеров искусств Азербайджана и Узбекистана в Ташкенте - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева присутствовали на совместном гала-концерте мастеров искусств Азербайджана и Узбекистана в Ташкенте - ФОТО
23 августа в Ташкенте состоялся совместный гала-концерт мастеров искусств Азербайджана и Узбекистана.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на концерте присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева, а также Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Первая леди Зироатхон Мирзиёева и их дочь Саида Мирзиёева.
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