Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева присутствовали на совместном гала-концерте мастеров искусств Азербайджана и Узбекистана в Ташкенте

23 августа в Ташкенте состоялся совместный гала-концерт мастеров искусств Азербайджана и Узбекистана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на концерте присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева, а также Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Первая леди Зироатхон Мирзиёева и их дочь Саида Мирзиёева.

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