Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Украину связывают дружеские отношения с богатыми традициями

Азербайджан и Украину связывают дружеские отношения с богатыми традициями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Володимиру Зеленскому по случаю национального праздника - Дня независимости Украины.

"Азербайджан и Украину связывают дружеские отношения с богатыми традициями. Воля наших народов, которые исторически поддерживали друг друга, сегодня составляет основу наших межгосударственных отношений. Нынешний уровень основанных на взаимном доверии и поддержке отношений между нашими странами, наше эффективное сотрудничество в ряде областей, в частности в энергетической сфере, вызывают удовлетворение.

Азербайджан и Украина демонстрируют взаимную поддержку и солидарность в вопросах территориальной целостности и суверенитета в соответствии с Уставом ООН, нормами и принципами международного права. Выражаем намерение и дальше прилагать все усилия для оказания необходимой гуманитарной поддержки и помощи дружественному народу Украины.

Я высоко ценю нашу недавнюю встречу с Вами в Соединенном Королевстве, проведенный нами обмен мнениями. Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия по укреплению азербайджано-украинской дружбы и надежного партнерства, расширению нашего сотрудничества", - говорится в письме.