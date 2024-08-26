Воплощение справедливости и милосердия. Ко Дню рождения Мехрибан Алиевой

Автор: Эмин Алиев,

главный редактор АМИ Trend

26 августа - День рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, государственного деятеля, являющегося олицетворением нового современного мышления.

Мехрибан Алиева сочетает в себе силу и мягкость, требовательность руководителя и чуткость. Она - соратница и помощница Президента Ильхама Алиева, лидера, ведущего за собой десятимиллионную страну. Высшие человеческие ценности - справедливость, гуманизм и милосердие красной нитью проходят через деятельность Мехрибан Алиевой. Стремление помочь людям снискали ей огромное уважение и любовь миллионов азербайджанцев по всему миру.

Упорная работа и идеальный результат - так будет звучать самая точная оценка деятельности Первого вице-президента Азербайджана.

За годы независимости страна прошла славный путь от экзистенциальной угрозы до исторической Победы и высшей лиги мировой политики. Мехрибан Алиевой принадлежит особая роль в этом уникальном процессе. Она - инициатор десятков программ, позволивших улучшить качество жизни людей: достаточно упомянуть высокий уровень медицинских и социальных услуг в стране, повышенное внимание к борьбе с детской заболеваемостью, и многое многое другое. За последние 20 лет по линии возглавляемого Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева были построены и отремонтированы сотни школ, детских садов, медицинских и других объектов. Самые уязвимые категории граждан, в частности семьи шехидов, ветераны, бывшие вынужденные переселенцы и дети, нуждающиеся в специализированном уходе, окружены особой заботой. Мехрибан Алиева дарит людям надежду, поддерживает всех, кто нуждается в помощи.

Первый вице-президент Азербайджана уделяет исключительное внимание всестороннему развитию молодежи, их здоровью, образованию и достижениям. Как следствие, в Азербайджане выросло качественно новое поколение молодых людей, воспитанных в духе патриотизма, приверженности национальным ценностям, но в то же время современных и амбициозных. Это поколение стало сегодня движущей силой реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым, оно берет новые высоты в экономике и общественной жизни, в науке, культуре и спорте.

Благодаря усилиям Мехрибан Алиевой азербайджанская культура - музыкальное, декоративное и прикладное искусство, стали известны и любимы во всем мире. Первый вице-президент проводит последовательную работу по сохранению азербайджанских национальных ценностей и их передаче будущим поколениям. Ярким примером этого является возрождение нашего культурного наследия на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Мехрибан Алиева олицетворяет собой эталон современной азербайджанской женщины и яркую личность в современной истории страны. Организаторский талант и целеустремленность Мехрибан Алиевой, ее благородство, приверженность национальным традициям и креативность, способность добиваться успеха во всех начинаниях - вот лишь некоторые факторы ее авторитета в стране и далеко за ее пределами.

Коллектив медиа-компании Day.Az поздравляет Мехрибан Алиеву с днем рождения и присоединяется к многочисленным пожеланиям и словам благодарности, поступающим в ее адрес.