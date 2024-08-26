Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей Фондом Гейдара Алиева

26 августа Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева приняли участие в программе развлечений и отдыха, организованной Фондом для детей, лишенных родительского попечения и нуждающихся в особой заботе, а также детей шехидов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева побеседовали с детьми, поинтересовались их мнением о мероприятии, сфотографировались с ними. Обитатели детских домов, Центра реабилитации детей с синдромом Дауна и школы-интерната интеграционного обучения поделились впечатлениями, сказали, что обрели здесь новых друзей, рассказали об играх, в которых принимали участие, и развлекательных аттракционах.

В рамках мероприятия, проведенного в зоне отдыха Dalga Beach, Первый вице-президент Мехрибан Алиева и Лейла Алиева также ознакомились с выставкой работ воспитанников детских домов и школ-интернатов, рисовали вместе с ними. Ребята подарили свои рисунки Мехрибан Алиевой. В ходе мероприятия Мехрибан Алиева также встретилась с детьми шехидов и воспитанниками детского дома, отмечающими сегодня день рождения, поздравила их.

Обитатели школы-интерната интеграционного обучения поделились впечатлениями с АЗЕРТАДЖ, сказали, что обрели здесь новых друзей.

9-летняя воспитанница детского дома номер 2 Равана Джумшудова отметила, что веселье было очень интересным. "Здесь очень интересно, у меня появилось много новых друзей. Спасибо всем", - сказала она.

Сообщив, что приехала в Баку из Лянкярана, воспитанница детского дома номер 1 восьмилетняя Динара Искендерова сказала: "Мы участвуем в веселье вместе с сестрой. Дорогая и уважаемая Мехрибан ханум, спасибо Вам за поддержку".

Воспитанник учреждения социального обслуживания детского дома номер 2 Айхан Ибрагимов тоже поделился впечатлениями: "Сегодня мне было очень весело, мы с ребятами поиграли в разные игры. Хочу поблагодарить организаторов. Я учусь в 6-м классе. Когда вырасту, хочу стать чемпионом по карате, а также учителем физкультуры".

Близнецы - восьмилетние Бехбуд и Давуд Исмаилзаде подчеркнули, что хорошо отдохнули. Отметив, что они любят и изучают математику и изобразительное искусство, близнецы сообщили, что нарисовали здесь интересные рисунки.

В жаркий летний день ребята вдоволь поплескались в бассейне, потанцевали с участием аниматоров, рисовали, играли, участвовали в различных развлечениях в зоне Face Art и других зонах отдыха, продемонстрировали свои умения.

За совместным обедом дети вновь пережили радостные мгновения. Первая леди Мехрибан Алиева разрезала и передала детям, отмечающим сегодня день рождения, торт.

Выступления любимых детьми героев сказок и персонажей книг подарили участникам мероприятия незабываемые чувства. Сценки, зажигательные, ритмичные песни и танцы еще более разнообразили праздничное мероприятие.

По окончании мероприятия всем детям в память о незабываемом дне отдыха были вручены подарки от Фонда Гейдара Алиева.