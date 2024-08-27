Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Молдовы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Молдова Майе Санду по случаю национального праздника этой страны - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Президент,

По случаю национального праздника - Дня независимости Республики Молдова от своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ, передаю наилучшие пожелания.

Нынешний уровень основанных на традициях дружбы и взаимного уважения отношений между Азербайджаном и Молдовой вызывает удовлетворение. Наши межгосударственные отношения, построенные на здоровой основе, плодотворное сотрудничество в ряде областей служат интересам наших стран и народов.

Сегодня есть хорошие возможности для развития сотрудничества между нашими странами и обогащения его новым содержанием. Верю, что, используя имеющиеся возможности, мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути развития и расширения азербайджано-молдавских традиционных отношений дружбы и партнерства как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В столь замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Молдовы - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.